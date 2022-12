"Un bilancio su questa prima metà di stagione? La Juve si sta riprendendo e il Napoli sta stupendo tutti. Milan e Inter sono lì dietro che cercano di recuperare terreno. A chi può far peggio la sosta? Il Monza ad esempio stava facendo bene e non avrebbe voluto questa sosta. Squadre come il Napoli o chi aveva tanti infortuni ne hanno invece beneficiato". Questo il pensiero di Stefano Colantuono che a Radio Firenzeviola fa il punto sulla prima parte di campionato conclusa con l'inizio della sosta per il Mondiale di Qatar.