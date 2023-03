>Un 21enne leccese è stato denunciato per truffa e contraffazione: avrebbe clonato dei biglietti in occasione di Lecce-Inter, gara dello scorso agosto valida per la prima giornata di campionato. Impiegato presso un'agenzia di servizi, come riporta LeccePrima, avrebbe clonato dei biglietti, facendosi pagare in buoni Amazon per eludere la tracciabilità del denaro. I sospetti sono nati a causa di numerosi problemi di lettura ottica del QR code presso i tornelli dello stadio Via del Mare. I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno ricevuto le segnalazioni di anomalie, così hanno rilevato diverse irregolarità su un totale di 23 ticket di accesso per assistere alle partite casalinghe della squadra giallorossa.