Sul proprio sito ufficiale, l'Arsenal ha raccolto l'analisi dell'Inter, avversaria questa sera dei Gunners in Champions League, stilato dall'ex giocatore biancorosso Adrian Clarke, oggi opinionista televisivo: "Simone Inzaghi è un tattico eccezionale a cui piace schierare la sua squadra con un 3-5-2. L'Inter è laboriosa e robusta senza palla, mentre in possesso di palla ruota le posizioni con grande intelligenza per aiutarsi a superare i terzini. Alessandro Bastoni è un difensore sicuro di sé a cui piace portare la palla fuori dalle retrovie, mentre l'Inter ha anche dei terzini di classe: Matteo Darmian o Denzel Dumfries sulla destra, con Federico Dimarco o Carlos Augusto (assente per infortunio, ndr) sulla sinistra. Chiunque inizi spingerà e fornirà la maggior parte dell'ampiezza della squadra di casa.

Si passa poi alle prime linee: "Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno già segnato 14 gol in questa stagione grazie ad alcuni movimenti intelligenti e a conclusioni precise. Tuttavia, la politica di rotazione di Inzaghi ha visto il veterano iraniano Mehdi Taremi iniziare tutte e tre le partite europee al posto di Martinez. Un altro giocatore da tenere d'occhio è il centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Si abbassa per dettare il gioco da una posizione di pivot. I suoi passaggi sono di prima classe e, se l'Arsenal tiene una linea alta, il trentenne ha la capacità di tagliare con pericolosi passaggi lunghi dietro i nostri quattro difensori".