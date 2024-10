Look alquanto curiosi, quelli sfoggiati dei giocatori della Nazionale francese ieri al momento del ritrovo presso il centro sportivo di Clairefontaine. Mise molto appariscenti che hanno scatenato l'ironia del ct Didier Deschamps, che, come testimonia la Federcalcio francese sulla sua web tv ufficiale, ha punzecchiato soprattutto Marcus Thuram, presentatosi con un giubbotto di pelle stile pilota firmato Louis Vuitton. "Ieri stavi correndo a Monza, vero?", la battuta salace dell'ex giocatore della Juve. Alla quale Tikus risponde un po' stralunato: "No, abbiamo giocato contro il Torino in casa...".