Dopo cinque sconfitte consecutive e un pareggio subito in rimonta in vantaggio di tre gol, domenica ci sarà il primo bivio della stagione del Manchester City, ospite ad Anfield del Liverpool capolista. Un match al quale Pep Guardiola si affaccia sentendo un rumore di sottofondo della critica che mai aveva sperimentato in carriera: "In questa squadra devi vincere e, se non vinci, sarai nei guai - le parole del manager catalano in conferenza stampa -. So che la gente si chiede perché Pep non sia nei guai o perché Pep non sia stato licenziato. Quello che abbiamo fatto negli ultimi otto anni è il motivo per cui ho questo margine".