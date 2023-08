Lo storico Treble, conquistato dal Manchester City nella passata stagione anche grazie alla vittoria in finale di Champions League sull'Inter, va messo in un cassetto, con l'idea di ripartire con la stessa fame di vittorie in vista del futuro. Lo ha detto Pep Guardiola, manager dei Citizens, nella conferenza di presentazione del match d'esordio della Premier League contro il Burnley: "E' un traguardo che arriva una volta nella vita, ho detto ai giocatori di dimenticarlo. Abbiamo scalato la montagna più alta, ma ora scendiamo e ripartiamo con le stesse ambizioni".