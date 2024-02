Il Manchester City di Pep Guardiola ha ancora fame di successi, nel gruppo non c'è alcuna forma di appagamento dopo la stagione storica in cui è arrivato il Treble. Ad assicurarlo è Bernardo Silva, uno dei leader tecnici degli inglesi, che ha parlato così degli obiettivi di squadra in esclusiva per Gianlucadimarzio.com: "Più difficile trovare gli stimoli giusti per andare avanti? Macché... Abbiamo vinto cinque Premier League negli ultimi sei anni.

Questo dimostra che la squadra non soffre di alcun autocompiacimento. L'obiettivo del Manchester City è alzare l'asticella, vincere trofei e fare la storia. È proprio quello che desiderano la società e i tifosi".