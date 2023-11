Novembre movimentato per il calcio cileno: dopo le dimissioni del ct Eduardo Berizzo, Alexis Sánchez ha criticato pubblicamente senza mezzi termini le condizioni in cui versano alcune infrastrutture del Paese sudamericano. Una frecciata diretta a Pablo Milad, presidente dell'ANFP, che ai media locali ha voluto fare alcune precisazioni in merito: "Non voglio esprimere la mia opinione sul Monumental, è uno stadio che non ci appartiene - le sue parole - Abbiamo apportato cambiamenti strutturali e profondi che la stampa non ha valorizzato.

Abbiamo avviato un progetto per il calcio giovanile che consisterà in una ristrutturazione completa a Quilín, che sarà pronta a luglio. Continueremo a migliorare le strutture. L’ANFP non è nata nel mio periodo".