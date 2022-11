"Nel 2010 ci fu una strana votazione doppia, su Russia 2018 e Qatar 2022, in quella votazione votò solo il comitato esecutivo e non tutte le federazioni, come poi è avvenuto dopo, cambiando lo statuto. Quello è stato un voto chiaramente manipolato. Qualcuno ha pagato per questo. Era una questione di "buste". Non ci sarà più un altro Qatar nelle assegnazioni per i mondiali". Lo dice a Radio Capital Evelina Christillin, membro del board Fifa, che prosegue così: "Basta guardare alle assegnazioni per il 2026. Il prossimo sarà Canada, Messico, Stati Uniti, e il Messico si adeguerà".