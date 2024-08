Con l’inizio dei vari campionati parte ufficialmente la stagione calcistica dei club che saranno impegnati sia nelle coppe nazionali sia in quelle europee e impazzano le quote antepost. Ma oltre alle classiche quote sulle squadre vincitrici dei vari scudetti, i bookmaker propongono anche quella su chi vincerà il Triplete, vale a dire la conquista contemporanea di titolo e coppa nazionali e della Champions League.

La squadra favorita in questo senso è il Real Madrid, con una quota di 14.45, seguito dal Manchester City a 28.00 e dal PSG a 35.00. L'unica squadra italiana che può nutrire un filo di speranza è l'Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, dato a 82.00. Quota alta per la Juventus di Thiago Motta, data a 883.50 e il Milan, 2304.00. Quote molto improbabili per l’Atalanta, vincitrice l’anno scorso dell’Europa League, e il Bologna di Vincenzo Italiano, entrambe a 4999.00.