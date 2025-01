Raggiunto a margine di un'iniziativa organizzata dal portale Planetwin365.news e Operazione Nostalgia, Javier Ernesto Chevanton fa un bilancio della prima parte di stagione partendo dalla lotta scudetto: "Per lo scudetto l'Inter è la squadra più consolidata degli ultimi anni, anche se il Napoli, nel primo anno con Conte, ha subito acquisito la mentalità vincente del tecnico. Quando ha acquisito la mentalità di Conte, è cambiato completamente. Stanno andando molto bene e sarà una bella sfida. Ma occhio anche all'Atalanta potrebbe inserirsi nella lotta per il titolo".

L'ex attaccante si sofferma poi sul percorso delle italiane in Europa: "Negli ultimi anni l'Italia ha dimostrato di poter competere. Soprattutto l'Inter è una squadra per arrivare fino in fondo anche se le partite in Europa sono tutte diverse, ti trovi squadre che giocano in maniera completamente diversa rispetto a quelle del campionato".