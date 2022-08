Trevor Chalobah, obiettivo di mercato dell'Inter ma non solo, partirà titolare questo pomeriggio al centro della difesa del Chelsea in occasione della sfida di campionato in programma alle 16 contro il Leicester. Il tecnico Tuchel non si fa condizionare dal mercato e getta nella mischia dal 1' il suo difensore inglese, complice anche la squalifica di Koulibaly.