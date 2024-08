Intervistato dalla BBC dopo la sconfitta incassata con Il Manchester City, l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca ha parlato del periodo dei Blues, prossimi avversari dell'Inter. "Il motivo è che in questo momento ho bisogno di vedere le cose che mi saranno utili per il resto della stagione. È stata una partita strana. A volte programmi la partita in un certo modo, poi subisci due gol e la dinamica del match cambia totalmente. Cosa posso dire del primo tempo? La squadra è stata brava nella gestione della palla, creando qualche occasione, trovando i giocatori giusti e gli spazi giusti. Dobbiamo imparare che quando ne concedi uno di gol, non puoi poi concederne un altro e poi dopo due minuti un altro ancora", ha concluso.