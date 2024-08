Marc Guiu, nuovo attaccante del Chelsea, classe 2006, ha parlato della sua nuova esperienza, dopo aver avuto un ruolo importante nella tournée pre-stagionale dei Blues, segnando una volta in quattro partite disputate. I miei idoli? "Ibra, Lukaku, Suarez and Lautaro Martinez".

Sull'esperienza al Barcellona: "Non era un problema di contratto. Ho sempre sognato di giocare in Premier League e il Chelsea è un grande club con molta storia. È stata una decisione difficile, ma si trattava di un'opportunità straordinaria, quindi ho dovuto coglierla".

Ora è pronto per l'avventura con il Chelsea: "Sono solo concentrato sul tour pre-campionato, sto facendo del mio meglio e questo è quello che posso dire. Ma Maresca (l'allenatore, ndr) mi ha detto che c'era un progetto sportivo incredibile, pieno di giovani talenti, che voleva che ne facessi parte e che aveva molta fiducia in me, nelle mie abilità e capacità".