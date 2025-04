Stagione storica in Champions League per il calcio polacco, che per la prima volta in assoluto porta ben cinque giocatori nelle due semifinali in programma tra il 29 aprile e il 7 maggio. In Barcellona-Inter, i blaugrana Robert Lewandowski e Wojciech Szczęsny sfideranno i nerazzurri Nicola Zalewski e Piotr Zieliński, mentre Jakub Kiwior porterà la bandiera biancorossa nella doppia sfida tra Arsenal e PSG.