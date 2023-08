I tifosi nerazzurri fremono in vista del sorteggio di Champions League in programma domani. Con il quadro dei playoff che si è completato questa sera, sono definitive le quattro fasce per il sorteggio della fase a gironi: Napoli in prima, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza.

Di seguito l'elenco completo:

Prima fascia: Napoli (Ita), Manchester City (Ing), Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Benfica (Por), Feyenoord (Ola), Siviglia (Spa).

Seconda fascia: Inter (Ita), Real Madrid (Spa), Arsenal (Ing), Manchester United (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Atletico Madrid (Spa), Porto (Por), Lipsia (Ger).

Terza fascia: Lazio (Ita), Milan (Ita), Shakthar Donetsk (Ukr), Salisburgo (Aut), Stella Rossa (Ser), Sporting Braga (Por), Copenaghen (Dan), Psv (Ola).

Quarta fascia: Newcastle (Ing), Union Berlino (Ger), Lens (Fra), Galatasaray (Tur), Real Sociedad (Spa), Celtic (Sco), Young Boys (Svi), Royal Anversa (Bel).