Il Milan passa in casa dello Slovan Bratislava con il risultato di 3-2 e si rilancia nella corsa agli ottavi di Champions League. I rossoneri si portano in vantaggio nel primo tempo con il solito Pulisic, ma pochi giri di orologio dopo Barseghyan trova il gol che spaventa il Diavolo. Nella ripresa Rafael Leao e Abraham mettono in discesa la partita - anche se i padroni di casa (in dieci nel finale) accorciano le distanze con Marcelli -, portando il Milan a 9 punti in classifica.

I rossoneri hanno ora lo stesso bottino dell'Atletico Madrid, uscito vincente in trasferta con il tennistico 0-6 rifilato allo Sparta Praga (avversario dell'Inter il prossimo gennaio): le doppiette di Julian Alvarez e Correa, con nel mezzo le firme di Llorente e Griezmann, regalano tre punti importanti al Cholo Simeone.