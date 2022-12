Franco Ceravolo, ex responsabile dell'area tecnica della Juventus, parla ai microfoni del sito Numero Diez commentando la suggestiva ipotesi del ritorno alla Juve di Beppe Marotta: "Ho grande considerazione per il direttore Marotta. Conosciamo tutti il grande professionista che è. Sarebbe un ottimo innesto per la Juventus. D’altro canto, mi preme ricordare questo: saranno i bianconeri a decidere se ritenere opportuni eventuali rinforzi societari“.