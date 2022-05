Presente sugli spalti dello stadio di Spalato per l'amichevole tra l'Hajduk e lo Shakhtar Donetsk, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano croato Sportske Novosti, facendo in primo luogo un pronostico sulle protagoniste della finale di Champions League di Parigi: "In qualche modo mi aspettavo che il City diventasse campione, ma ora il Liverpool è fortissimo e il Real è come un gatto con 10 vite. Non hanno difesa, ma Karim Benzema sta migliorando ogni anno, Luka Modric pur avendo 36 anni gioca in maniera fantastica. Hanno Vinicius e il resto non è qualcosa da poco. Però, prevedo la finale tutta inglese. Premier League dominante? Ci sono molti soldi nel campionato inglese, ma quando la competizione europea è più forte, allora si parla meno dei campionati".

Bayern e PSG sono dominanti nei loro campionati, che però non sono molto competitivi.

"E' vero, quei due campionati non sono forti. Dominano due club. C'è più competizione in Italia, dove però non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando è scoppiata la guerra con la Super League, i tifosi inglesi ci hanno aiutati mentre italiani e spagnoli non hanno fatto nulla. Non avevano bisogno dei tedeschi e dei francesi, perché i loro club non erano inglobati".