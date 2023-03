Circa 3mila persone si sono trovate oggi davanti all'ippodromo La Maura per protestare, con una catena umana mano nella mano, contro la possibilità che il Milan venga a costruire il proprio stadio proprio dentro l'area verde all'interno del Parco Agricolo Sud. Ad organizzare la protesta, due consiglieri comunali della maggioranza: Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, e Enrico Fedrighini, della Lista Sala. "Non ci aspettavamo così tanta gente - ha detto Monguzzi - ma si sa che quando l'obiettivo è serio, allora la gente reagisce e si fa sentire. E questo obiettivo, quello di tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a Milano, è indubbiamente serio".

Per Fedrighini, "sono accorsi abitanti del quartiere, cittadini comuni che hanno lottato negli anni per tutelare il verde di cintura urbana, pronti a scendere di nuovo in campo per difenderlo. La storia del progetto stadio alla Maura finisce oggi". Tante le critiche al sindaco Beppe Sala, cui i partecipanti fanno arrivare un messaggio inequivocabile: "Abbiamo difeso la Maura dai Ligresti, lo faremo anche dal Milan. Nessuno stadio in quest'area verde".