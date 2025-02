Domani il Catania (club di Serie C - girone C) affronta la capolista Monopoli (che guida la classifica un po' a sorpresa). Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico degli etnei Domenico Toscano ha voluto caricare i suoi, facendo un riferimento alla gara di giovedì sera che l'Inter ha perso a Firenze: "Non è un crocevia ma una partita importante come lo è stata quella con il Cerignola, ho chiesto ai ragazzi se avessero visto la partita della Fiorentina con l'Inter, con i calciatori della Fiorentina intervistati a fine partita orgogliosi del lavoro fatto e del risultato ottenuto in una situazione di totale emergenza".