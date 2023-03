Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto per il podcast 'I Soldi del Calcio' di Radio24 tornando sulla questione legata alla Super League: "Le ragioni che hanno portato alla creazione della Superlega non possono certo essere ignorate. Di sicuro, la risposta ideale non poteva essere quella. La sentenza della Corte di Giustizia sarà importante per tutto il sistema sportivo internazionale, perché dovrà sciogliere il nodo della separazione dei poteri da applicare o no al sistema sportivo.