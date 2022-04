Tra i tanti temi toccati da Lorenzo Casini nella conferenza post assemblea, c'è anche la questione degli stadi, "un tema sempre presente. Conosciamo lo stato generale degli impianti, si parla molto di condivisione e di social e poi magari allo stadio il telefono non riesce a produrre come dovrebbe senza le giuste apparecchiature. Se tutti non capiamo che il problema è nazionale e non di una singola squadra, non si può mai risolvere. Ci sono però società virtuose, abbiamo quattro impianti di proprietà", le parole del presidente della Lega Serie A.