Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex presidente della FIGC Franco Carraro ha usato toni duri per commentare l'eliminazione della Nazionale dal playoff per i Mondiali: "Otto mesi fa Roberto Mancini ha vinto l'Europeo e ha stabilito il record di risultati utili nella Nazionale italiana. Era riuscito a creare un gruppo. A differenza di Lippi e Bearzot che hanno contato su un nucleo di 6-7 giocatori della Juventus, Mancini ha dovuto costruire una squadra, un meccanismo quasi perfetto che ha portato un risultato straordinario a Wembley. Le ragioni per le quali da settembre tutto l'insieme è cambiato non le conosco, però è un dato di fatto. Mancini deve pensare e fare un'introspezione capendo se esistono ancora le motivazioni oppure se non ci sono. Se ha la carica giusta ha dimostrato di avere tutto per essere il futuro ct della Nazionale, altrimenti deve lasciare. Tutti dobbiamo scusarci con i tifosi per quanto successo perché è uno schiaffo enorme. Non penso che una dimissione generale serva a tanto, occorrono cose concrete e non sceneggiate. Far finta non servirebbe a nulla. Bisogna iniziare a lavorare da subito, poi inizieranno le qualificazioni agli Europei, dobbiamo riprenderci. Se abbiamo una colpa tutti è che ci siamo esaltati con l'Europeo ignorando un problema che è cresciuto giorno dopo giorno. I nostri vivai non sono più di ausilio al calcio italiano, anzi lo danneggiano. La colpa è di tutti, vediamo cosa possiamo fare".