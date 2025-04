"Dobbiamo rientrare nei discorsi di A. Quest'anno non ne abbiamo mai parlato. Faremo due valutazioni. Non è tanto il problema di 18 o 20 squadre, è che serve un sostegno diverso a chi retrocede". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo appena promosso in Serie A, ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport del dibattito su un massimo campionato con un numero ridotto di partecipanti.