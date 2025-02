Andrea Carnevale, ex attaccante di Napoli e Roma oggi responsabile dell'area scouting dell’Udinese ha rilasciato un’intervista a Radio CRC nella quale ha parlato tra le altre cose di Alex Meret, portiere della squadra partenopea: "Meret somiglia molto a Samir Handanovic. A tutti gli effetti può essere un secondo Handanovic. Scuffet si è un po’ attardato poiché dopo l'esordio in Serie A, si è un po’ perso. È andato in Romania e quando è tornato ha giocato un paio di stagioni positive al Cagliari. La nostra scuola dei portieri ha una grande struttura con dei buoni preparatori atletici e buoni portieri".

Sul campionato del Napoli, Carnevale ha aggiunto: "Il Napoli ha un po’ arretrato dal punto di vista delle prestazioni nell’ultimo mese. Contro la Roma poteva fare qualcosa in più poiché si è abbassato negli ultimi 5-10 minuti della partita. Antonio Conte è il numero uno ed è mio amico. L’ho sempre lodato perché ha una personalità e un carisma unico. Il campionato che sta facendo rispetto alla rosa che ha l’Inter è straordinario".