Fabio Caressa ha parlato a Radio Deejay tornando sul derby d'Italia: "Io sono rimasto delusissimo. Juventus-Inter, per me, è stata una partita noiosissima. Mi sarei aspettato qualcosa in più dall’Inter. A Lisbona nel secondo tempo l'Inter ha dato l’impressione che quando vuole accelerare è a livello della finale dell’anno scorso di Champions League. Ogni tanto non accelera, secondo me. Cioè è poco arrogante come squadra".