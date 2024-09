"Quello che sto cercando di fare è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo", ha detto Gerry Cardinale durante l'evento IMG x RedBird, evento durante il quale il numero uno del Milan non le ha mandate a dire ai fondi di private equity che entrano in maniera sempre crescente nel mondo del calcio. Un interesse da parte dei fondi che ha portato ad un impatto "negativo per l’ecosistema" come lo ha definito Cardinale.

"Si tratta del mio settore che sta entrando nello sport. Il problema del mio settore è che sono gestori di assett. Vogliono solo acquistare, e questo non è positivo per le aziende basate sulla proprietà intellettuale. Cosa portano gli investitori di private equity? Portano liquidità, ma c’è un modo migliore per farlo. Dovremo trovare un atterraggio morbido perché al momento è tutto massicciamente gonfiato. Il motivo per cui c’è questa domanda di esposizione allo sport è a causa di queste nozioni semplicistiche secondo cui lo sport cresce sempre. Non è correlato al macro, ha superato l’S&P nell’ultimo decennio. C’è del merito in queste affermazioni, ma ora le stanno solo spingendo e tutti vogliono entrare nel settore".