Ex ct di Russia e Inghilterra, Fabio Capello, se fosse seduto sulla panchina della Nazionale italiana, convocherebbe a Euro 2024 senza pensarci due volte Nicolò Barella, non al meglio per un problema fisico: "Io lo porterei in Germania, è un giocatore importante per qualità tecniche, personalità e dinamismo - le sue parole a Sky Sport -. Ci vogliono questi giocatori in Nazionale, Spalletti fa benissimo a portarlo. E' troppo importante per quello che riesce a trasmettere nello spogliatoio, è un leader che trasforma anche i compagni".