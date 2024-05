"Speriamo sia un’epoca d’oro, soprattutto perché in questo momento sarebbe una rinascita del calcio italiano dopo l’egemonia del calcio inglese a livello economico e di squadre”. Questo è quanto afferma Fabio Capello ai microfoni de LaPresse, rispondendo sullo stato di salute della Serie A a margine del Globe Soccer Forum organizzato presso l’hotel Cala di Volpe, ad Arzachena in Sardegna, in occasione della prima edizione dei premi europei della società.

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve prosegue: “Gli allenatori italiani stanno facendo bene, hanno cambiato un po’ di cose. C’è stato un momento in cui siamo un po’ addormentati e adesso, invece, ci sono delle idee nuove e qualcosa di diverso. Il prossimo campionato? L’Inter è di un’altra categoria, poi c’è Milan e Juve. Arriverà Antonio Conte a Napoli e ci sarà qualcosa di molto interessante per essere competitivi contro questa Inter che è nettamente favorita”.