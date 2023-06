I nerazzurri possono fare l’impresa contro il Manchester City? Dario Canovi, intervistato da Tutto Mercato Web, non fa troppi voli pindarici: "La logica dice di no. Il Manchester City è troppo forte. Se devo ragionare in termini di logica dico che le speranze sono poche. Poi però ricordiamoci che è una finale e li può succedere di tutto”.