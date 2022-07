Intervistato da Sky in occasione del 16esimo anniversario della Coppa del Mondo 2006 vinta da capitano con l'Italia, Fabio Cannavaro ha parlato anche di Serie A e del mercato delle big, soffermandosi sui movimenti in difesa dell'Inter: "Skriniar è una garanzia e una sicurezza, uno che tutti vorrebbero - ha dichiarato in merito all'interesse del PSG -. Bremer al suo posto? Quando arriva un nuovo calciatore, va preventivato un tempo di inserimento e non è facile".