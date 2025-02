L'edizione 2025 del popolare videogioco Football Manager non sarà rilasciata. Ad annunciarlo è stato Sports Interactive con una nota. L'uscita era stata prima prevista per novembre 2024 e poi successivamente spostata a marzo 2025.

"Sports Interactive è dispiaciuta di dover informare che, in seguito ad approfondite discussioni interne e a un’attenta riflessione con SEGA, si è giunti alla dolorosa decisione di cancellare Football Manager 25 e di concentrare tutti gli sforzi sul prossimo capitolo - si legge nella nota -. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che avevano prenotato FM25 per la loro fiducia e il loro sostegno. Siamo profondamente amareggiati per avervi deluso".

Per chi ha effettuato l'acquisto, è previsto un rimborso. "Siamo consapevoli che questa notizia sarà una grande delusione per molti, soprattutto dopo che la data d’uscita del gioco era già stata posticipata due volte e c’era grande attesa per il primo annuncio sul gameplay. Ci scusiamo per il ritardo nel comunicare questa decisione. Causa obblighi nei confronti degli investitori, compreso il rispetto di norme legali e finanziarie, oggi era la prima data utile per pubblicare questo comunicato - si legge ancora -. Con l’uscita di FM25 eravamo pronti a creare la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico per la serie, gettando le basi per una nuova era. A causa di una serie di sfide che ci siamo ritrovati a dover affrontare, e di numerosi imprevisti, al momento non abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo in un numero sufficiente di aree del gioco, nonostante gli incredibili sforzi profusi da tutto il team. Ogni decisione di posticipare la data d’uscita era stata presa per portare il gioco più vicino possibile al livello al quale puntavamo. Tuttavia, man mano che ci avvicinavamo a dei traguardi critici verso la fine dell’anno, è apparso evidente che non saremmo riusciti a centrare gli standard richiesti in tempo, nemmeno con la nuova data d’uscita".

"Avremmo potuto scegliere di rilasciare FM25 così com’è ora e aggiustare le cose in futuro, ma non sarebbe stata la soluzione migliore. Non volevamo posticipare l’uscita del gioco oltre marzo, dato che sarebbe stato troppo in là con la stagione calcistica per pretendere poi che la gente acquistasse un altro capitolo più avanti quest’anno - conclude Sports Interactive -. Con la cancellazione abbiamo modo di assicurarci che il prossimo gioco soddisfi tutte le nostre aspettative e gli standard qualitativi che ci siamo posti. Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori il prima possibile. Grazie per l’attenzione, la pazienza e per il vostro continuo sostegno. Tutti i nostri sforzi ora saranno rivolti nel creare una nuova era di Football Manager".