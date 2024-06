Prosegue la campagna abbonamenti dell'Inter, che già alla mezzanotte di oggi vivrà un primo "check" a livello numerico. Scade infatti a mezzanotte la possibilità per i possessori della tessera nella scorsa stagione di rinnovare in vista di quella che verrà. Il 5 giugno sarà la giornata dedicata al "cambio posto", per chi lo desidera, mentre dal 6 al 10 giugno si potrà cambiare settore e dal 12 giugno (salvo esaurimento posti) si darà spazio ai nuovi abbonati. Info su https://www.inter.it/it/biglietti/abbonamenti.