Entra nel vivo la terza fase della campagna abbonamenti interista stagione 2022/2023. Dopo la conferma e il cambio posto, da giovedì si è aperta la fase di cambio settore per tutti gli abbonati 19/20 che non avevano ancora confermato il proprio posto: possono farlo ora, senza vincoli di settore. Inoltre, da oggi e fino a lunedì 13 giugno agli abbonati 19/20 che vorranno acquistare un abbonamento si aggiungono anche gli iscritti alla waiting list che potranno acquistare in tutti i settori scegliendo il miglior posto tra quelli ancora disponibili, in prelazione rispetto alla fase di vendita libera. Inoltre godranno delle tariffe agevolate riservate fin qui agli abbonati 19/20.

DATE E FASI DI VENDITA:

FASE 3 - CAMBIO SETTORE | WAITING LIST – Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno: gli abbonati 19/20 che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list.