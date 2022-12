Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso ha risposto a proposito della sua Argentina, commentando il bel momento trascorso insieme agli ex compagni (dell'Inter e della Seleccion) in Qatar in occasione del match dell'Albiceleste al quale hanno assistito. "Ci siamo ritrovati tutti insieme, è sempre bello tifare l'Argentina tutti insieme, soprattutto dall'altra parte del mondo.