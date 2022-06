Intervistato da TMW nel corso di 'Invasione di campo', l'allenatore Alessandro Calori ha parlato così del ruolo del difensore: Se hai i difensori buoni, puoi far la differenza, perché questo permette agli attaccanti di correre meglio davanti senza dover rincorrere dietro. Coi difensori bravi i vantaggi per me si hanno eccome, basta vedere Skriniar, che i 70milioni li vale tutti perché sa fare ogni cosa. Io che valore avrei? Non lo so (ride, ndr), ma ho affrontato attaccanti davvero forti come Careca, Maradona... di quel calibro non se ne vede più. Però, tra i difensori, spendo una parola anche per Bremer, che ha fatto un campionato importante: sa marcare, sa pressare, ci sarà da vedere ora come si comporterà in una squadra importante. Quello sarà il banco di prova", ha concluso.