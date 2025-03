Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Ungheria a Istanbul nell'andata del playoff di Nations League per la promozione in Lega A, Hakan Calhanoglu ha anche fissato quelli che sono gli obiettivi della Turchia di Vincenzo Montella nell'immediato e nel futuro: "Certo, il nostro obiettivo è la Coppa del Mondo, ma non siamo ancora focalizzati su quell'evento. Certo, ce l'abbiamo in mente, ma le partite attuali sono più importanti per noi. Perché vogliamo arrivare nella Lega A di questa Nations League. Dopo aver centrato questo traguardo, ovviamente, ci concentreremo sulle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Abbiamo ancora tempo. L'obiettivo attuale è solo arrivare in Lega A".