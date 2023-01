"Difficile spiegare tutto oggi" ammette Hakan Calhanoglu a Inter TV dopo il ko casalingo di questa sera contro l'Empoli che smorza l'entusiasmo della Supercoppa e rallenta ulteriormente la risalita in classifica. "Abbiamo perso una partita che vale molto per noi, che volevamo vincere e non lo abbiamo fatto. Abbiamo giocato con un avversario forte che gioca bene a calcio, eravamo già in difficoltà, in dieci è stato peggio, è stato molto difficile fare gol. L’arbitro ha deciso così e dobbiamo rispettarlo, ma non dobbiamo smettere di credere, anche se è difficile da dire perché tredici punti sono tanti. Dispiace molto per i nostri tifosi, che ci hanno dato una grande mano e non siamo riusciti a dargli qualcosa in cambio. Dispiace molto, ma come ho detto prima è stato molto difficile per noi".