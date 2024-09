"Noi vogliamo dialogare, ma manca l’interlocuzione. Non è questione di soldi, anzi sì: perché siamo l’unica realtà economica che per un guadagno nell’immediato fa un prodotto scadente nel medio-lungo periodo". Così Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, parla oggi al Corriere della Sera della situazione riguardante il Mondiale per club.