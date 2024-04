Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha elogiato i suoi uomini per la partita contro la Juventus, dove i bianconeri hanno rimontato due gol di svantaggio: "Con la Juventus finché l’arbitro non fischia c’è sempre da stare sul chi vive. Peccato perché i due gol per me erano evitabilissimi. Abbiamo fatto una buona gara. Se prima di questo trittico di partite con Atalanta, Inter e Juve ci avrebbero detto che avremmo fatto cinque punti nessuno ci avrebbe creduto. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo rimanere concentrati. Peccato per quel pallone perso sul secondo gol, poi l’autogol ci sta, quella palla lì poteva essere spazzata”