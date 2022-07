Il Cagliari lavora per due colpi in prospettiva dall'Inter. Secondo quanto riporta il sito Centotrentuno.com, infatti, i rossoblu sono pronti per chiudere l'arrivo in prestito di Franco Carboni, terzino mancino 2003 già nel giro della Nazionale maggiore argentina di Lionel Scaloni. Sempre dalla Primavera nerazzurra, il club sardo punta a prelevare il centrocampista Giovanni Fabbian, sempre in prestito secco. Ma per il ragazzo padovano il Cagliari dovrà fare i conti con una concorrenza abbastanza nutrita.