Intervistato da Gianlucadimarzio.com per raccontare e descrivere i gioiellini dell'Empoli, Antonio Buscè non dimentica di parlare anche di Kristjan Asllani, centrocampista albanese che negli ultimi giorni ha definito i dettagli per il trasferimento all'Inter: "Asllani è uno di quelli che con me è esploso, ma si vedeva già che era di un altro pianeta - dice il tecnico della Primavera azzurra -. Sa fare tutto: imposta, corre, segna. Con me faceva il play, faceva girare la squadra e toccava 100 palloni a partita".