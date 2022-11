Matteo Brunori può lasciare il Palermo in estate e in Sicilia si inizia già a ragionare sul possibile erede. Uno dei nomi in lizza, secondo quanto risulta a Seriebnews.com, è quello di Samuele Mulattieri, attualmente in prestito al Frosinone. "Il classe 2000 ha iniziato bene la stagione segnando 4 gol nelle prime 13 partite di campionato col club ciociaro. Così per il Palermo potrebbe essere la soluzione per sostituire Brunori, visto che l’Inter potrebbe aprire a un nuovo prestito", si legge.