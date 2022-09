Crescono nella forma e nella sostanza della qualità le prestazioni di Giovanni Fabbian, centrocampista dell'Inter classe 2003 in prestito alla Reggina. L'inizio di stagione ha stupito un po' chi ancora non l'aveva messo nei radar dell'attenzione, dimostrando personalità e grande tempismo negli inserimenti per concludere positivamente l'azione. 3 gol in 6 partite di Serie B (è giocoforza inamovibile nello scacchiere di Pippo Inzaghi), oggi ha fatto assaggiare le sue capacità tecniche anche alla Nazionale U20, che ha battuto i pari età della Svizzera 3-0. Dopo il vantaggio siglato da Montevago (Sampdoria), ecco l'azione nello stretto che conduce Fabbian al tacco in movimento, la restituzione di Christian Volpato (Roma) e la botta di piatto direzionata perfettamente all'angolino con il telecomando, appena fuori dall'area avversaria. Dunque il conclusivo tris ad opera di De Nipoti (Atalanta), al termine di una gara senza storia.