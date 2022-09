La qualificazione alle Final 4 di Nations League, conquistata mettendosi alle spalle nel proprio girone squadre del calibro di Danimarca e Francia, certifica la forza della Croazia di Zlatko Dalic, già vice campione in Russia nel 2018. "Abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di appartenere ai vertici del calcio - ha spiegato Borna Sosa, terzino dello Stoccarda, a Sportske Novosti -. La nostra squadra è molto buona, giovane e potente con giocatori più esperti come Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić e Ivan Perišić che sono stati titolari per molto tempo. Abbiamo assolutamente meritato di essere nelle Final Four. Dalle qualificazioni ai Mondiali a questa competizione, è stato chiaro che stiamo giocando un calcio vero, che abbiamo un buon ritmo e che siamo tra i migliori. Spero che continueremo così ai Mondiali".