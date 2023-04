Si dice più scettico sull'eventualità di vedere Romelu Lukaku titolare contro il Benfica l'ex nerazzurro Borja Valero: "Io penso che in vista di martedì debbano essere fatte delle scelte importanti. A mio modo di vedere non merita la titolarità in primo luogo perché non ha più fiducia in sé stesso; se non si sente al centro del progetto avverte la pressione e non riesce a dare il massimo. Secondo me Simone Inzaghi ha in mente di schierare Edin Dzeko a Lisbona", il suo pensiero per DAZN.