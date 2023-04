Tre squadre in due punti in lotta per un posto nella prossima Champions League. Per Roma, Milan e Inter, in rigoroso ordine di classifica tra terzo e quinto posto - a nove giornate dal termine - ogni partita che passa può risultare decisiva per il piazzamento finale. Dopo l’ultimo turno, con vittoria della Roma di misura a Torino e pareggio delle due milanesi, per gli esperti Microgame potrebbe essere la 30^ giornata quella giusta per un tris di vittorie con la combo tutte vincono offerto a 6,85 volte la posta, che potrebbe rendere ancora più equilibrato e avvincente il finale di stagione anche in virtù degli scontri diretti in programma nei prossimi weekend.