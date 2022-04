"Un giocatore va giudicato per le sue qualità. Non si può cambiare parere una volta perché gioca bene e un'altra perché gioca male. Non è che se segna è da esaltare e se non fa gol da scartare. È un classico del calcio, gli umori variano. Per me Lautaro è un ottimo giocatore e per dare giudizio definitivo aspettiamo la fine della stagione e poi si vedrà". Così l'ex nerazzurro Bruno Bolchi a TMW ha parlato di Lautaro Martinez, ieri determinante nel derby di Coppa Italia vinto proprio dai nerazzurri, successo che è valso la finale di Coppa Italia.