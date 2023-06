Amministratore del gruppo WhatsApp "Gli Inter-Nati", l'architetto Stefano Boeri ha spiegato il motivo che ha spinto alcuni tifosi vip nerazzurri d'Italia a scrivere a Steven Zhang per pregarlo di non sacrificare nessun top: "Vorremmo che si venda il meno possibile o, comunque, in modo accurato - le sue parole a Radio 24 -. Onana è un giocatore straordinario, l'abbiamo scoperto nel tempo e permette di giocare in un modo innovativo. Ha grandissima personalità, sarebbe un peccato venderlo".

Rispetto alla presidenza Zhang, Boeri vede luci ma anche ombre: "E' innegabile che abbia portato trofei. L'unico dubbio resta il fatto che si possa sacrificare un giocatore top solamente per una valutazione di carattere economico. Capello ha sempre detto che le squadre si costruiscono sull'asse centrale. Non si possono mettere limiti alle ragioni dell'economia, ma sarebbe un disastro perdere un giocatore come Barella".

Quanto al lavoro fatto da Inzaghi, Boeri ha aggiunto: "Pace fatta con o solo armistizio? Il pubblico interista è particolarissimo. Passiamo da uno scetticismo atavico a una generosità assoluta. Ci saranno sempre critiche, anche con Mourinho c'erano. Quello che ha fatto Simone è stato molto importante".

La chiosa inevitabilmente è dedicata al futuro di San Siro: "Se dipendesse da me ci sarebbero già due stadi a Milano, uno nuovo e uno rinnovato. Sarebbe triste se le squadre fossero costrette ad andare fuori Milano. Credo sia da evitare in tutti i modi".